Cultura y espectáculos

“El camino del 5%” de Jonatan Loidi llega a San Martín

Por: Victoria Veloso

Fecha:

Pastora Fileni inaugura «SEMILLERO» en el marco de «La Noche de los Museos. En el marco del ciclo de Charlas SMA Evoluciona de Cotesma y coorganizado con El Club de Emprendedores SMA, se presenta Jonatan Loidi, Conferencista Internacional especialista en motivación. 

Loidi dará su charla “El camino del 5%”, una propuesta orientada al desarrollo del liderazgo, la toma de decisiones y la transformación personal y profesional. El encuentro se realizará el sábado 30 de agosto, a las 20 horas, en el Centro Cultural Cotesma. Pastora Fileni inaugura «SEMILLERO» en el marco de «La Noche de los Museos.

La actividad se enmarca en el ciclo Charlas SMA Evoluciona, impulsado por Cotesma y coorganizado junto a El Club de Emprendedores SMA. Durante la conferencia, Loidi abordará el concepto que da nombre a la charla, diferenciando al 95% de las personas que viven de manera reactiva, evitan el cambio y buscan la comodidad, del 5% que piensa y actúa distinto, enfrenta desafíos, innova, lidera y genera impacto positivo en su entorno.

Jonatan Loidi ha dictado más de 700 conferencias en 20 países y fue orador TEDx en cuatro oportunidades. Cuenta con formación en instituciones como Harvard, Disney, MIT y Japón, y dirigió el programa de calidad de servicio en Disney Orlando, donde fue distinguido como Embajador de la cultura Disney. Además, es columnista en Forbes, CNN e Infobae, y conductor del podcast ADN Empresario, ubicado dentro del top 100 de Spotify.

Es autor de ocho libros, entre ellos dos best sellers: “ADN Pyme”, uno de los títulos de negocios más vendidos en Argentina, enfocado en herramientas prácticas para pequeñas y medianas empresas, y “¿Qué es eso del Marketing?”, un manual introductorio pensado para quienes buscan comprender los fundamentos de esta disciplina.

La actividad se realizará en el Centro Cultural Cotesma, ubicado en General Roca 1154, San Martín de los Andes.


Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Los Zorros iniciaron la pretemporada 2026 de sus formativas
Artículo siguiente
El Centro Cultural Cotesma continúa con funciones de Cine Adaptado

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Calle Cultural 2026: el payaso Chocolate en la plaza Fontanive de Chacra 4

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Este jueves 22 de enero, Chacra 4 se llenará...

El Centro Cultural Cotesma continúa con funciones de Cine Adaptado

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Centro Cultural Cotesma confirmó una nueva función de...

Hasta el 20 de enero sigue abierta la convocatoria para artistas visuales en la Sala Lidaura Chapitel

Victoria Veloso Victoria Veloso -
San Martín de los Andes, Neuquén — La Secretaría...

Espacio Trama ofrece cuatro funciones a la gorra en el marco del Festival Estival

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Espacio Trama, centro cultural ubicado en General Roca...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640