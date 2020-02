EL CANTAR DE LOS AMIGOS CELEBRA SUS 25 AÑOS EN COTESMA

>> Cultura y espectáculos, Locales, Regionales

El tradicional grupo folklórico El Cantar de los Amigos está preparándose para festejar sus bodas de plata con la música y lo hará con un gran show con invitados y sorpresas, el próximo 29 de febrero a las 21hs sobre el escenario de la Sala Amankay del Centro Cultural Cotesma.

En dicha noche de festejo a puro folklore, la agrupación se presentará en dos versiones diferentes, tal como Ítalo Paredes lo comentó para Lacar Digital “una con músicos que ya no están, que grabamos e hicimos muchos festivales nacionales y después, El Cantar con la formación actual”.

Se suman a la lista de invitados, Marcos y Analía, referentes locales de tango-danza, y el Grupo de Danza Embrujo que dirige el profesor César Rojas, contando además con la conducción de Daniel Martínez, “conductor de Campo Abierto en Radio Nacional, que nos mantiene el contacto con la gente a través de nuestras canciones” como manifestó Paredes.

El Cantar de los Amigos se ha consolidado en estos años como una agrupación folklórica tradicional que no ha dejado de lado las nuevas influencias y modalidades, como dice Paredes “nunca nos salimos de la línea de lo tradicional, más allá de los instrumentos que no son tan folclóricos” como el piano, la batería y la percusión que están presentes pero no los alejan del aire tradicional de sus comienzos cuando sólo tenían bombo y guitarras.

El paso del tiempo no ha hecho más que afianzar el compromiso de Italo Paredes, Amado Aros, Damian Novoa, Alberto Baigorria, Dagoberto Baldevenito y Julio Surber con su público. De hecho, insisten en que el éxito y la vigencia se logran con trabajo y ensayo permanente, sumados al respeto entre sus integrantes que además de compañeros se consideran amigos y eso también contribuyó a sumar años de carrera juntos. Como dice Paredes “para llevar 25 años de trayectoria se necesitan muchos ingredientes, no es solo lo musical”

El próximo sábado será la ocasión para reencontrarse con su gente, cuyo “apoyo ha sido algo muy especial y esencial, por eso estamos muy contentos y muy conformes de pertenecer a esta formación porque le hemos hecho un cuadro enorme en el País y somos de San Martín de los Andes, eso es maravilloso”, concluyó el músico.