«El Carnicero» Panguilef se prepara para la pelea mas importante de su carrera

«Tengo hambre de campeón» El Carnicero de Neuquén peleará el próximo sábado ante Silio Nicolás Vilte por el título argentino de los superligeros. «Voy a dejar todo», adelantó antes de su viaje a Buenos Aires.

Raúl Panguilef en la previa de la pelea que puede cambiar su carrera profesional. Ser campeón argentino fue su meta desde que se calzó los guantes y el próximo sábado, en el gimnasio de la Federación Argentina de Box (FAB) irá por ese cinturón que lo desvela. El combate será en la división de los superligeros ante el invicto Silio Nicolás Vilte.

El Carnicero se entrenó como nunca para este combate y en la recta final admitió que está “ansioso”, aunque “los días pasan rápido, por suerte. Tengo hambre de campeón y voy a dejar todo”, sentenció. “Estoy muy bien preparado, voy a pelear todos los rounds que tenga que pelear. Estoy listo para una guerra”, agregó en el medio de una pausa de los trabajos en el gimnasio UpperCross de la capital provincial.

El boxeador de Neuquén irá en busca del cinturón nacional. Foto: Matías Subat.

Con la banda de Sapere siempre cerca, el Panqui comentó que los amigos del barrio le regalaron unos guantes para la preparación. Obviamente subirá al cuadrilátero del reducto porteño de Almagro con los colores del equipo del este y, claro, aviso: “Vamos a levantar el título con la camiseta de Sapere”.

Panguilef y la previa de la pelea ante Silio Nicolás Vilte

Nicolás Acuña, el inseparable entrenador de Panguilef, también habló en la previa y dijo que “estamos cerca del peso y la parte fuerte del entrenamiento ya se hizo. Es el mejor que hemos hecho en el gimnasio, para mí y también para Raúl”.

Panguilef junto a su entrenador. Foto: Matías Subat.

En estos últimos días de trabajo, se enfocarán en la parte estratégica de la pelea. “Tiene la ventaja de que siempre está bien entrenado, pero a la vez sube rápido de peso porque es muy grande”, comentó Acuña.

El entrenador también mencionó esas ganas de Panqui de ser el mejor superligero del país. “Cuando Bruno (Godoy) me confirmó la pelea, le dije a Raúl que iba a empezar a negociar. El me contesto: ‘voy gratis, voy caminando, yo quiero ser campeón argentino’. No le importó la bolsa”, relató el técnico.

Sobre el rival, que lleva invicto en 12 combates, Acuña detalló que “es alto, zurdo y eso nos cambió toda la preparación. Boxea bien, pero nosotros estamos listos. Hay que pelear con el corazón y si algo le sobra al Panqui, es corazón”.