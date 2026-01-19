Cultura y espectáculos

El Centro Cultural Cotesma continúa con funciones de Cine Adaptado

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El Centro Cultural Cotesma confirmó una nueva función de Cine Adaptado para el miércoles 21 de enero a las 17:30 horas, en la Sala Auditorio, como parte de su propuesta cultural inclusiva para 2026.

La iniciativa propone una experiencia cinematográfica con pequeñas modificaciones pensadas para que todas las personas puedan disfrutar del cine en un entorno más accesible. Entre las adaptaciones previstas se incluyen luz tenue en la sala, volumen más suave y la posibilidad de conversar y circular respetuosamente durante la proyección.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
