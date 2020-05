El Cerro Catedral le informó a los trabajadores que «se prorroga hasta el mes de junio el anuncio de la convocatoria a los trabajadores»

Así lo comunicó a través de un comunicado de prensa en el que hace referencia a la situación actual que atraviesa la provincia por la pandemia de coronavirus (Covid-19)

El Cerro Catedral informó que «se prorroga hasta el mes de junio el anuncio de la convocatoria a los trabajadores».

Esto se debe a la situación actual de la provincia de Río Negro, la cual tiene hasta el momento 336 casos confirmados de Coronavirus (Covid-19).

Además anunciaron que «el nuevo aviso se realizará conforme el avance de la pandemia y la liberación de las restricciones a las actividades y/o a la circulación de personas que imponga en lo sucesivo la Autoridad Estatal».

En los últimos días se confirmó que La Hoya y Las Leñas no van a poder abrir en esta temporada de invierno debido a la emergencia sanitaria.

“Nos vemos en la obligación de informar que hasta la fecha no se encuentran dadas las condiciones para la apertura de La Hoya”.

CATEDRAL ALTA PATAGONIA SA comunica a sus trabajadores de temporada, que siendo de público conocimiento la situación de pandemia covid-19, y en razón de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio y las restricciones impuestas tanto por el Estado Nacional, la Provincia de Río Negro y el Municipio de Bariloche, que afectan a la actividad de CAPSA y a la libre circulación de personas que no sean consideradas como un servicio esencial y/o que estén exceptuadas de la prohibición de circular y trabajar; configurando tal situación razones de fuerza mayor y/o caso fortuito (art 1730 CCyCN) que hacen que en la actualidad las actividades propias de la empresa no se puedan cumplir con la regularidad y reiteración del ciclo anual anterior; se hace saber que se prorroga hasta el mes de junio el anuncio de la convocatoria a los trabajadores de temporada prevista por el art. 98 de la Ley de Contrato de Trabajo, ello en tanto no existe certeza sobre la efectiva fecha de inicio de la temporada invernal del año 2020. El nuevo aviso se realizará conforme el avance de la pandemia y la liberación de las restricciones a las actividades y/o a la circulación de personas que imponga en lo sucesivo la Autoridad Estatal.