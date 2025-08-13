El Cineclub “Hollywood” continúa su ciclo “Comedias Inolvidables” con Primera Plana

Hoy 13 de agosto, a las 20:30 horas, el Cineclub “Hollywood” proyectará en la Sala Amankay de Cotesma la película Primera Plana, dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Jack Lemmon, Walter Matthau y Susan Sarandon. La función será a beneficio de los Bomberos Voluntarios y contará con la programación y presentación de Guillermo Ianniello y Ailín Pazos.

Esta comedia, considerada una obra maestra, aborda con ingenio y humor la corrupción política y el poder de la prensa, retratando a periodistas dispuestos a todo por conseguir una primicia. Con el sello inconfundible de Wilder, quien ya había cautivado con títulos como Piso de Soltero e Irma la Dulce, Primera Plana combina crítica social y actuaciones memorables para ofrecer una experiencia cinematográfica imperdible.