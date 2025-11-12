El Cineclub “Hollywood” presenta Cyrano de Bergerac

Este miércoles 12 de noviembre a las 20:30 hs, el Cineclub Hollywood continúa su novena temporada consecutiva con una nueva función del ciclo “Grandes Personajes”, presentando la aclamada película francesa Cyrano (de Bergerac), dirigida por Jean-Paul Rappeneau y protagonizada por Gérard Depardieu, Anne Brochet y Jacques Weber.

La superproducción recrea magistralmente una de las obras más célebres de la literatura francesa, explorando la belleza, el amor y la nobleza del alma humana. Con una puesta en escena impecable, vestuario de época exquisito y una partitura musical cautivante, Cyrano se consagra como una joya del cine europeo.

La función tendrá lugar en Sala Amankay a beneficio de los Bomberos Voluntarios, bajo la organización de Guillermo Ianniello y Ailín Pazos. Una cita imperdible para los amantes del cine y la literatura.