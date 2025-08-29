JudicialesLocalesPoliciales

El cuerpo encontrado en la camioneta incendiada en Quila Quina, no tenía indicios de criminalidad

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Así lo definió el informe preliminar de autopsia que recibió el fiscal jefe Gastón Ávila, a cargo de la investigación del caso, de parte del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Respecto a la identidad, la autopsia no pudo determinarla aún, por lo que el fiscal jefe requirió estudios de ADN para poder confirmarla.

La información remitida al fiscal jefe precisó que el cuerpo hallado es de un hombre.

Sobre la base de testimonios de familiares recogidos por el momento, en el contexto de la investigación que lleva adelante el MPF y la Policía provincial, se supone que podría tratarse de Julio Raúl Robert, de 55 años.

