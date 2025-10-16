Regionales

El cuerpo encontrado en Neuquén era el de Azul Semeñenko y la provincia declaró dos días de duelo

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Gobierno de la Provincia declaró dos días de duelo en memoria de Azul Mía Natasha Semeñenko, empleada estatal y presuntamente víctima de transfemicidio en la ciudad de Neuquén.

Este crimen pone de manifiesto la urgencia de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia y la discriminación.

A través del decreto firmado por la vicepresidenta primera de la Legislatura -a cargo del Ejecutivo-, Zulma Reina, se dispuso que durante el 16 y 17 de octubre las banderas Nacional y Provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales. Asimismo, se guardará un minuto de silencio en los actos oficiales en señal de repudio por este violento suceso.

Semeñenko se desempeñaba en la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias, dependiente del Ministerio de Gobierno, área dedicada precisamente a combatir las violencias.

El gobierno provincial ratifica y profundiza su compromiso constante para fortalecer e impulsar de manera urgente las políticas públicas destinadas a erradicar toda forma de violencia de género y discriminación, asegurando la plena implementación de normativas que protejan a las mujeres y las personas del colectivo de la diversidad. Además, manifiesta su acompañamiento y solidaridad a sus familiares, compañeros de trabajo y a toda la comunidad neuquina, expresando “su más profundo pesar y su firme condena ante el presunto transfemicidio de Azul”.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Atrapan a ladrón robando bebidas alcohólicas en un comercio
Artículo siguiente
Saloniti será intervenido quirúrgicamente el próximo martes

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Por legítima defensa, absuelven a acusada por matar a su pareja

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho ocurrió el 24 de diciembre de 2022,...

Una mujer sin vida fue hallada en Neuquén capital y se investiga si se trata de Azul Semeñenko

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Este martes por la tarde fue hallado el cuerpo...

Artesanías Neuquinas lanza promociones especiales por el Día de la Madre

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La empresa provincial ofrece tres cuotas sin interés con...

Joaquín Eguía a los jóvenes: “Somos la generación que va a volver a poner de pie a Neuquén y a la Argentina”

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El candidato a diputado nacional por Fuerza Libertaria, Joaquín...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina