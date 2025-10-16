El cuerpo encontrado en Neuquén era el de Azul Semeñenko y la provincia declaró dos días de duelo

El Gobierno de la Provincia declaró dos días de duelo en memoria de Azul Mía Natasha Semeñenko, empleada estatal y presuntamente víctima de transfemicidio en la ciudad de Neuquén.

Este crimen pone de manifiesto la urgencia de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia y la discriminación.

A través del decreto firmado por la vicepresidenta primera de la Legislatura -a cargo del Ejecutivo-, Zulma Reina, se dispuso que durante el 16 y 17 de octubre las banderas Nacional y Provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales. Asimismo, se guardará un minuto de silencio en los actos oficiales en señal de repudio por este violento suceso.

Semeñenko se desempeñaba en la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias, dependiente del Ministerio de Gobierno, área dedicada precisamente a combatir las violencias.

El gobierno provincial ratifica y profundiza su compromiso constante para fortalecer e impulsar de manera urgente las políticas públicas destinadas a erradicar toda forma de violencia de género y discriminación, asegurando la plena implementación de normativas que protejan a las mujeres y las personas del colectivo de la diversidad. Además, manifiesta su acompañamiento y solidaridad a sus familiares, compañeros de trabajo y a toda la comunidad neuquina, expresando “su más profundo pesar y su firme condena ante el presunto transfemicidio de Azul”.