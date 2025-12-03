El Ejecutivo Municipal presentó al Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto 2026

La secretaria de Economía y Hacienda, Marta Bayardo; y el secretario de Gobierno, Matías Consoli, entregaron al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026, que contempla la continuidad del plan de pavimento, la ecuación financiera del transporte urbano, equilibrio fiscal, obras y servicios públicos, Desarrollo Humano y vivienda.

El Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026, puesto a consideración del Concejo Deliberante asciende a algo más de noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve millones de pesos ($ 99.999.066.479). Las áreas con mayor presupuesto son Obras y Servicios Públicos; Gobierno; Hacienda; Desarrollo Humano y Vivienda.

Los principales lineamientos acompañan el criterio provincial de priorizar obras públicas y cumplir el compromiso del Pacto de Gobernanza firmado el año pasado, junto a la decisión del intendente Carlos Saloniti de atender requerimientos de las vecinas y vecinos en cuanto al mejoramiento de los servicios.

Como todos los años, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de la Municipalidad de San Martin de los Andes, se han tenido en cuenta básicamente las Pautas Macro fiscales 2026 presentadas por el Gobierno Nacional, y premisas propias del sector hidrocarburífero dada su importancia en la dinámica económica provincial:

Pautas Macrofiscales:

• Crecimiento del PBI Real: 5%

• Inflación Interanual (Var.% Dic26/Dic25): 10,1%

• Tipo de Cambio Nominal a diciembre 2026 ($/u$s): $ 1.423.-

En el Proyecto de Presupuesto 2026, presentado por Bayardo y Consoli el pasado viernes, se incluyen las previsiones financieras que surgen del Contrato de Servicio de Transporte Público de Pasajeros prestado mediante Ómnibus.

“Es intención del Departamento Ejecutivo Municipal plasmar -de manera clara y precisa- las Políticas Públicas Municipales para el ejercicio 2026, confiando decididamente en que las condiciones sociales y económicas del País mejorarán y nos permitirán reencaminar todas las demandas que a diario son exigidas por nuestros contribuyentes”, señala el texto.

“Este proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos para el ejercicio 2026 girado por este Departamento Ejecutivo Municipal, debe analizarse y leerse dentro del marco y alcance del Presupuesto de Recursos y Gastos elaborado por el Gobierno Nacional y el Presupuesto de Recursos y Gastos del Gobierno de la Provincia del Neuquén”, señala la iniciativa.

También contempla que, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto, es necesario tener en cuenta el “Consenso para un Neuquén federal, autónomo y justo” firmado por El gobernador Rolando Figueroa, todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento firmaron, un pacto de gobernanza para defender a la provincia del Neuquén y diseñar estrategias de crecimiento”.

Agrega que el presente Proyecto de Presupuesto de la Administración Provincial se elabora en el contexto ciertas dinámicas dispares entre el piano nacional y la provincia, en el que contrastan un cierto estancamiento nacional versus un fuerte impulso del sector hidrocarburifero en Neuquén”.

En este sentido, afirma que, “en sus indicadores socioeconómicos, Neuquén evidencia fortaleza. Las ventas en supermercados muestran un crecimiento real consolidad, la venta de combustibles crece un 13 % interanual (frente al 3 % nacional) y el empleo formal privado creció un 2 % (junio 2025), superando el 0,2 % a nivel país”.

El proyecto de la Ordenanza Tarifaria establece que “se ha confeccionado teniendo en cuenta la situación económica actual que se vive en nuestra ciudad, ya que hemos pasado una temporada invernal con muy bajos niveles de actividad”.

“Siendo cautos en cuanto al futuro de la actividad turística lo que repercute directamente en el comercio, no se han aumentado alícuotas que generen un aumento en las tasas. Se plantea la continuidad de la actualización de la tarifaria por IPC e ICC en forma bimestral”, establece.

Agrega que, “en cuanto a la Tasa de Comercio, se han actualizado los rangos que categorizan a los comercios con la intención que se mantengan en el mismo en que venían tributando” y que “continuamos la propuesta de un descuento diferencial para la Tasa COM ( Comercio) del 35% en el pago anual”.

Recuerda que “hemos implementado durante el año 2025 un aumento en el descuento del pago a término en el primer vencimiento del 20% sumado a un 5% por adhesión al débito automático” y que “se redujo la tasa de interés de un 8% a un 3%”.