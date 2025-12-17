El Gasoducto Cordillerano comienza a dar sus frutos y se liberan las factibilidades 

La empresa Camuzzi informó que, a partir del 5 de enero del 2026, se encontrará en condiciones de liberar las factibilidades de gas natural en San Martín de los Andes y en el resto de la región.

La compañía señaló que está decisión es consecuencia del avance de «las obras de repotenciación del Sistema de Cordillerano Patagónico», que actualmente la distribuidora está ejecutando, con financiamiento de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

«La medida implica que todos aquellos vecinos que deseen conectarse al gas natural y cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas podrán, desde la fecha indicada, solicitar suministro», informó.

Camuzzi recordó que, en julio de 2022 y ante la falta de concreción de las obras necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda, se vio obligada a restringir el acceso de nuevos usuarios a la red.

«Gracias al trabajo articulado por Camuzzi con las provincias del Neuquén, Rio Negro y Chubut, y tras una inversión que será superior a los $51.800 millones de pesos (de los cuales casi $25.000 millones fueron financiados por los bancos provinciales del Chubut y Neuquén), la obra pudo reiniciarse para dar solución definitiva a esta problemática energética que atravesaba la región», señalo.

Explicó que «la reporenciacion del Sistema Cordillerano Patagónico contempla la construcción de una nueva Planta Compresora en Alto Rio Senguer, otra Planta Compresora en la localidad de Holdich, como así también el montaje de un nuevo equipo de compresión en la actual Planta Compresora que Camuzzi posee en la localidad de Gobernador Costa».

«En paralelo, ya se concretó otro hito clave de esta obra: la interconexión del Gasoducto Patagónico con el Gasoducto General San Martín. Esta vinculación permitió dejar atrás la inyección de gas desde un único yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia y conectar de manera directa y permanente la infraestructura regional con el sistema troncal de gasoductos de la Argentina, fortaleciendo la confiabilidad y la sostenibilidad del servicio», detalló.

.»El Sistema de Transporte y Distribución de gas natural Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1.500 km. de gasoductos troncales y más de 200 km. de loops, uperando los 1.700 km. de extensión de cañerías con diámetros de 3”, 4”,6”,8”,10” y 12 pulgadas», señaló .

Agregó que el Sistema abastece a un total de 25 localidades de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.

Mencionó a las localidades de Río Mayo, Alto Río Senguer, Lago Puelo, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado, Tecka, Trevelin, Esquel, El Maitén, Cholila, Epuyén, El Hoyo de Epuyen, en Chubut.

En Río Negro se beneficiaran Ñorquinco, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Onelli, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón y Bariloche.

Y en Neuquén la liberación de factibilidades alcanzará a Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

La obra había sido anunciada a mediados de este año por los gobiernos de las tres provincias, Rolando Figueroa, Alberto Weretilnek e Ignacio Torres. El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, acompañó a los mandatarios y agradeció especialmente este trabajo que permitirá llevar gas a las familias de nuestra ciudad que esperan la factibilidad.