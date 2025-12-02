El Gobierno convocó a los gremios provinciales a un nuevo encuentro

Será en la continuidad de la negociación salarial del periodo 2026.



El gobierno provincial convocó a los gremios provinciales a una nueva jornada de trabajo que se realizará el martes 2 de diciembre en la Sala Laffite de Casa de Gobierno.



Los encuentros comenzarán a las 10 con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), continuarán a las 12 con los delegados de la Unión del Personal Civil de La Nación (UPCN). Por la tarde, a las 14 con la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP) y completará la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) desde las 16.



Se trata de la cuarta ronda de reuniones que impulsa el Gobierno provincial, que realizó convocatorias anticipadas para brindar previsibilidad política y económica, tanto para el Estado como para los trabajadores.