El Gobierno lanza el nuevo DNI electrónico y actualiza el pasaporte argentino

El Gobierno nacional oficializó una actualización en el diseño y las características del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte argentino, con el objetivo de mejorar la seguridad y adecuarlos a los estándares internacionales.

Los cambios quedaron establecidos a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, y comenzarán a regir a partir del 1° de febrero de 2026.

El nuevo DNI será una tarjeta de policarbonato multicapa que contará con grabado láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto. Estas innovaciones buscan mejorar tanto la durabilidad del documento como la protección de los datos personales del titular.

En el caso de los ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el DNI incluirá el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color de frente. También incorporará nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. Cuando la persona no sepa o no pueda firmar, ese espacio quedará en blanco.

La normativa ratifica además que los ex combatientes de Malvinas mantendrán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”. Para las personas extranjeras, el DNI tendrá el mismo formato y los mismos elementos que el documento emitido para ciudadanos argentinos.

En cuanto a los menores de edad, los menores de 14 años recibirán un DNI con idénticas características. Para niños menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal, mientras que a partir de los 5 años se incorporará la firma del menor. En los casos de recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud debidamente certificadas, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios.

En el reverso del DNI se consignarán el domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. Para los ciudadanos extranjeros, se añadirá además el país de nacimiento, el juzgado y la fecha de naturalización.

Nuevo diseño del pasaporte y vigencia de los documentos actuales

Junto con el DNI electrónico, el Gobierno aprobó un rediseño del pasaporte argentino, que pasará a tener 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser. El cambio apunta a reforzar la seguridad, la resistencia física del documento y la protección de la información personal, en línea con los estándares internacionales.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es elevar el nivel de confiabilidad del pasaporte, tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros que lo utilicen como documento de viaje.

Respecto de los documentos actualmente en circulación, la DNRP aclaró que los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, salvo que una disposición futura establezca lo contrario. Durante el período de transición, se continuará utilizando el stock de insumos disponibles, por lo que los pasaportes confeccionados con los materiales actuales mantendrán su validez, en una decisión orientada a optimizar recursos y evitar el desperdicio de insumos del Estado.