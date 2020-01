El Gobierno Nacional incluyó cervezas, vinos y gaseosas en Precios Cuidados

>> Nacionales

El Gobierno relanzó el pasado martes el programa -vigente desde 2014- con una lista que incluye 310 productos, muchos de los cuales son primeras marcas, con una reducción promedio del 8% en los precios.

La iniciativa tendrá una vigencia anual con revisión trimestral y en su nuevo listado incorpora primeras marcas de alimentos, limpieza y perfumería, que actuarán como precios de referencia.

Entre los 310 productos que confirman la nueva canasta, hay alimentos como fideos y arroz, lácteos, artículos de limpieza y elementos de cuidado personal.

Sin embargo, hubo algunos productos que despertaron críticas. Es el caso de las gaseosas, vinos y cervezas.

Kulfas explicó las razones por las cuales decidieron sumar bebidas alcohólicas.

«La canasta busca reflejar un promedio de lo que es el consumo de los hogares argentinos y muchos hogares consumen ese tipo de bebidas», sostuvo.

«No estamos pensando en penalizar consumos, pensamos en cuidar los precios. De más está decir que hay que hacerlo con moderación. Lo que buscamos es que los hogares que acceden a los consumos de alimentos, bebidas y perfumería lo hagan con precios razonables, de referencia», agregó.

Un argumento similar dio la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, sobre las bebidas azucaradas.

«Nosotros iremos incorporando otras variedades, pero no podemos definir lo que consumen o no los argentinos, porque además no es el objetivo del programa», dijo la funcionaria del Frente de Todos en declaraciones radiales.