El Gobierno provincial brinda apoyo económico a deportistas neuquinos

El ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, junto al IJAN, rubricó convenios de apoyo económico con atletas que representarán a Neuquén en competencias nacionales e internacionales, reafirmando el compromiso provincial con el desarrollo deportivo.



La secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana firmó este jueves convenios con deportistas neuquinos destacados que representarán a la provincia en competencias nacionales e internacionales.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, expresó: “Acompañamos el desarrollo de nuestros deportistas, no solamente desde lo económico sino también con otras acciones” y destacó que “el deporte es un derecho de todas las personas y para este modelo de Gobierno es una prioridad, porque en el desarrollo deportivo se inculcan otros valores que tienen que prevalecer en una sociedad, por eso acompañamos tanto”.

Por su parte, la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, destacó que “este acompañamiento es una política pública que reafirma el compromiso del Gobierno de la Provincia con sus deportistas. Cada aporte económico es una inversión en el presente y en el futuro del deporte neuquino, porque permite que nuestros atletas lleguen mejor preparados a competencias nacionales e internacionales y sigan representando con orgullo a Neuquén en el mundo”.

Con esta acción, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso de apoyar a las y los deportistas neuquinos, acompañando su crecimiento y promoviendo la proyección del deporte local en escenarios nacionales e internacionales.

La iniciativa se concreta gracias a la articulación con el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), a través del cual se gestionan los aportes económicos que permiten acompañar la preparación y participación de los atletas en sus distintas disciplinas.

En esta ocasión, los convenios alcanzaron a Federico Díaz, quien competirá en el Campeonato Mundial Juvenil de Breaking el 28 de agosto en Portugal; Lucas Rossomano, que representará a la provincia en karting en Córdoba; Camila Quintulen y Javier Carriqueo, que estarán presentes en el Campeonato Mundial de Carreras de Montaña y Trail Running que se disputará en España del 25 al 28 de septiembre; y Yamila Delacroix, presidenta de la Asociación Limay Hockey. Asimismo, se acompañó a Paola Saavedra, campeona nacional de canotaje que participará del Mundial de la disciplina en Hungría los días 1 y 2 de septiembre y que ya había suscripto su convenio el 18 de agosto pasado.

Además, se formalizó la renovación de aportes hasta enero de 2026 a figuras destacadas como el nadador paralímpico Iñaki Basiloff y la tenista Isabel Arabarco, junto con jóvenes promesas del automovilismo. En karting, renovaron Thomas Ojeda, Blas Alonso García, Milo Bussalino, Máximo Estevanez Bravin, Vicente Aguilar y Joaquín Gorlero Pizarro, mientras que en Fórmula 2 lo hizo Valentín Jara.