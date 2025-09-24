RegionalesSalud

El Hospital de Junín de los Andes informó sobre un caso de tuberculosis en la localidad

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La información que circuló por redes sociales, fue confirmada por el Hospital de Junín de los Andes a través de un comunicado. En el mismo informó a la comunidad que la enfermedad es prevenible y curable y que la poblaión se informe a través de medios oficiales.

El Hospital de Junín de los Andes difundió un comunicado oficial luego de la preocupación generada en redes sociales por el diagnóstico reciente de tuberculosis en un paciente de la localidad. Desde la institución sanitaria remarcaron que se tomaron de inmediato todas las medidas necesarias para resguardar al paciente y a sus contactos estrechos.

Así mismo informaron que la enfermedad es prevenible y curable, que se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe. Sin embargo, muchas personas pueden estar en contacto con la bacteria a lo largo de su vida sin desarrollar la enfermedad.

Entre las recomendaciones principales, el hospital subrayó la importancia de la vacunación preventiva (BCG que se aplica al nacer), el rol del sistema inmunológico, y las condiciones de exposición que determinan el riesgo de contagio. Además, aclararon que las personas infectadas sin síntomas no transmiten la enfermedad y que el tratamiento para los casos confirmados se realiza con antibióticos específicos.

