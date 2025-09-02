LocalesSalud

El Hospital de San Martín de los Andes tendrá un nuevo equipo de endoscopía

Por: Marcela Barrientos

El Gobierno refuerza la atención sanitaria con una importante inversión en equipamiento de alta complejidad.

El Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, a través de la Dirección Provincial de Administración, concretó la compra de un equipo de endoscopía de última generación destinado al Hospital de San Martín de los Andes “Dr. Ramón Carrillo». El objetivo es fortalecer la capacidad diagnóstica y quirúrgica del Sistema Público de Salud en esa región de la provincia. 

La inversión asciende a 68.958.800 pesos, monto que será financiado con Fondos de Recupero Financiero, y permitirá dotar al hospital con una torre de endoscopía HD equipada con procesador digital de imágenes, videocolonoscopio, videogastroscopio, monitor HD, insuflador de COâ‚‚, bomba de irrigación y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. 

Este equipamiento de última generación garantiza mayor precisión en los estudios endoscópicos, contribuyendo a diagnósticos más tempranos y seguros, mejorando así la calidad de atención de la comunidad de San Martín de los Andes y toda la Región Sanitaria de los Lagos del Sur.

La adquisición incluye, además, software especializado para captura de imágenes y generación de informes, base de datos de pacientes y profesionales y accesorios estandarizados para limpieza y desinfección. 

La Provincia reafirma de esta manera su compromiso con el fortalecimiento del Sistema de Salud, invirtiendo en infraestructura y tecnología de avanzada para garantizar el acceso en cada rincón del territorio.

