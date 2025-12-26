El intendente Carlos Saloniti recibió a la nueva comisión de la comunidad Curruhuinca

El intendente municipal, Carlos Saloniti, se reunió con la nueva comisión de la comunidad mapuche Curruhuinca, encabezada por la lonko Cristina Curruhuinca. También estuvo presente el secretario de Turismo del Municipio, Alejandro Apaolaza.

Durante el encuentro se realizó un repaso de los diferentes trabajos y acuerdos que se han alcanzado entre la comunidad y la Municipalidad en los últimos años, en el abordaje de diferentes asuntos.

Entre los temas tratados, se hizo especial mención a la concreción y finalización de la obra de mejoramiento para la captación y filtrado de agua en los parajes Payla Menuko y Newen Antug, que el Municipio lleva adelante con financiamiento del Estado neuquino.

También se analizaron cuestiones como el mantenimiento de calles, rutas y arbolado dentro de la comunidad y en el ejido municipal; se planteó un refuerzo en la recolección de residuos y el despeje de malezas en diferentes sectores.

Durante la reunión, se hizo referencia a una recorrida realizada la semana pasada en Payla Menuko, de la que participaron funcionarios de Obras Públicas del Municipio, autoridades de las áreas de Recursos Hídricos y de Ambiente de la provincia, del sector Salud, pobladores y técnicos que colaboran con la comunidad.

Durante aquella recorrida por el paraje, se revisaron los temas pendientes para la finalización de la obra de captación y filtrado de agua. El Municipio confirmó que la nueva planta potabilizadora llegará en la segunda quincena de enero.

Al finalizar la reunión, el intendente Carlos Saloniti y la lonko Cristina Curruhuinca acordaron seguir trabajando con base en el diálogo y el intercambio de pareceres y miradas, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la comunidad.