El intendente Saloniti confirmó nuevas obras para extender la senda paralela a la Ruta Nacional 40

Por: Marcela Barrientos

El jefe comunal aseguró que la próxima etapa de la senda para bicicletas y peatones comenzará en la entrada a Ruca Hue y se construirá hacia Vega Maipú, sobre mano derecha en el sentido hacia el centro de la ciudad.

Saloniti recorrió este martes la senda que el Municipio construye entre Villa Paur y callejón de Bello, que ya está hormigonada en la mayor parte de sus casi 540 metros de extensión.

El intendente afirmó que, esta obra y las etapas proyectadas, se complementan con los proyectos urbanísticos impulsados por el Gobierno de la provincia de Neuquén.

Se abren las inscripciones para segunda edición de La Noche de las Artes
Junin de los Andes: encontraron muerto en la via pública a un mochilero oriundo de Bariloche

