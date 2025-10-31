El intendente Saloniti se reunió con su Gabinete tras recibir el alta médica

El intendente Carlos Saloniti encabezó este miércoles la primera reunión de Gabinete luego de retomar sus actividades tras las dos intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido en los últimos 20 días.

Luego de explicar los alcances de la obstrucción renal detectada de emergencia cuando se encontraba en la ciudad de Neuquén, Saloniti agradeció las muestras de afecto recibidas de sus funcionarios; del gobernador Rolando Figueroa y del Gabinete provincial, del Concejo Deliberante, y, en particular, de vecinas y vecinos de San Martín de los Andes.

El jefe comunal destacó especialmente el acompañamiento afectuoso del gobernador Figueroa y de sus funcionarios, y el compromiso de sostener y profundizar aún más el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para los próximos dos años.

Saloniti informó que irá retomando la agenda de trabajo paulatinamente, respetando los tiempos de recuperación. En ese contexto adelantó que, en los próximos días, mantendrá reuniones individuales con sus principales funcionarios, para analizar la situación específica de cada área y planificar el trabajo de cara a los próximos dos años.