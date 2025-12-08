LocalesMunicipales

El jueves 11 de diciembre comenzará la inscripción para la colonia de verano de adultos mayores

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que la inscripción para la Colonia de Verano destinada a adultos mayores se realizará los días jueves 11, viernes 12 y lunes 15 de diciembre, de 14 a 17 horas, en la sede ubicada en Drury y Fosbery.

Para inscribirse, las personas interesadas deberán presentar DNI y carnet de obra social o prepaga.

La Colonia, organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano, comenzará en enero y contará con variadas actividades físicas y recreativas, como gimnasia adaptada, tejo, tenis de mesa, caminatas saludables y juegos de mesa.

Las actividades se desarrollarán los martes y jueves, de 14 a 17 horas.

Ante cualquier duda, las personas interesadas pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Humano para recibir más información.

Deportistas neuquinos, listos para competir en los 32° Juegos de la Araucanía

