El Karting con Caja cierra su temporada en Fernández Oro

Por: Victoria Veloso

El próximo fin de semana, 8 y 9 de noviembre, el Kartódromo de Fernández Oro será sede de las últimas dos fechas del campeonato clausura de Karting con Caja, que llega a su cierre con la disputa de la sexta y séptima jornada del año.

Durante el evento se definirán los campeones de las distintas categorías —Junior, Escuelita, Prejunior, Varilleros, Senior, Master e Internacional— en dos jornadas que prometen intensa competencia y gran convocatoria.

La organización invita a pilotos y público a acompañar este cierre de temporada que, según adelantaron, será “a pura pasión y velocidad”.

