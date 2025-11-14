El lunes 17 de noviembre comenzarán las preinscripciones en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI)

En los CDI Aitue (en Cordones del Chapelco) y Semillitas (Centro), la preinscripción será de manera virtual, mediante formulario del Google. El link quedará habilitado el lunes 17 a las 8 hs y será difundido por las redes sociales del Municipio y en la página web prensa.sma.gob.ar.

El CDI Pichi Rayen (El Arenal) hará un sondeo presencial, en el horario de 8 a 13 hs, en la misma institución.

La preinscripción no garantiza la vacante. Cada preinscripción tendrá un número de orden con el que se realizará en sorteo, si supera el número de preinscripciones. El sorteo se realizará el 2 de diciembre en la oficina de la Dirección de Primera Infancia.