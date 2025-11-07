El lunes empieza la preinscripción para ingresantes a primer grado

Las vacantes son para niños y niñas de cinco años que se incorporan por primera vez al Nivel Primario. El registro es online desde el 10 al 14 de noviembre inclusive.



La dirección de Nivel Primario del Consejo Provincial de Educación (CPE), publicó el cronograma de preinscripción para niños y niñas de cinco años en adelante, aspirantes a ingresar a primer grado en el ciclo lectivo 2026. El registro se habilita del lunes 10 al viernes 14 de noviembre, para estudiantes que ingresan por primera vez a la escuela primaria.

La inscripción se realiza online accediendo a la página https://inscripciones.neuquen.edu.ar/. Allí se encuentra disponible el formulario, y pueden consultarse las prioridades, la guía para hacer la gestión y luego el seguimiento del trámite.

Una vez finalizado este período los establecimientos confirmarán las vacantes de acuerdo con lo normado por Resolución 1725/14.

Al momento de la preinscripción quien realice el registro deberá contar con una dirección de correo electrónico, foto o escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) -de ambos lados- del estudiante y la documentación complementaria según prioridad.

Desde el nivel habilitaron los siguientes números de whatsapp para que las familias realicen consultas entre las 8 y las 15 horas: 2996224723 y 2996256909.

Orden de prioridades

Según lo establecido por Resolución 1725/14 el orden de prioridades para ingresantes a Nivel Primario es el siguiente:

Prioridad 1. Niñas y niños que vivan en el radio escolar, con discapacidad debidamente certificada por organismo público oficial.

Prioridad 2. Niñas y niños afectados por cambio de residencia derivado de situación de violencia familiar (Ley 2.785 artículo 9).

Prioridad 3. Estudiantes con hermanos que concurren al establecimiento, e hijos del personal de la institución.

Prioridad 4. Estudiantes que vivan en el radio escolar.

Prioridad 5. Estudiantes por radio laboral de madre, padre o tutor.

Prioridad 6. Estudiantes fuera del radio escolar.

La información de los radios escolares y otra ampliada se encuentra disponible en la web de inscripciones.