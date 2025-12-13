DeportesLocales

El mejor pádel nacional se disputa en San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Se trata de un encuentro deportivo que reunirá a destacados jugadores neuquinos y cordobeses. El público podrá disfrutar de partidos de alto nivel, incluyendo la Gran Copa Estrella Andina con categorías para damas y caballeros.

Este sábado 13 de diciembre se disputará el torneo de pádel Copa de los Andes, en el club Estrella Andina de San Martín de los Andes. El evento reunirá a los mejores jugadores de las provincias de Neuquén y Córdoba. 

Con entrada libre y gratuita, también tendrá lugar la Gran Copa Estrella Andina, con distintas categorías en damas y caballeros. 

Todo el público de este deporte, chicos y adultos, podrán disfrutar de partidos de altísimo nivel en el sur neuquino. 

El juego principal estará a cargo de la dupla neuquina integrada por Fabricio Peirón y Rodrigo Zúñiga, quienes enfrentarán a la pareja cordobesa que componen Julián Leite y Gonzalo Vivas Machado. 

Acompañan el espectáculo deportivo la municipalidad de San Martín de los Andes y Neuquentur SE.

Marcela Barrientos
Sospechan un caso de sarampión y confirman otro de tos convulsa

