El mundo River habla de la pretemporada en San Martín de los Andes

El equipo de Gallardo eligió la cordillera ya que Marcelo había estado de vacaciones en la ciudad y le gustó la tranquilidad que existe y los paisajes donde podría pasar los días de pretemporada.

Por su parte Nicolás Urquiza, uno de los organizadores del recibimiento dijo a medios regionales “Vamos a recibir al equipo con una verdadera fiesta desde el aeropuerto al hotel, con un pasillo espectacular. Eso sí, queremos que los hinchas se saquen las ganas de ver a los jugadores en ese momento, que griten con todo y que luego se vayan a sus casas tranquilos y los dejemos trabajar en paz al Muñeco y a los muchachos, que por eso eligieron San Martín, por la calma”.

Por otra parte, se supo que el club sugirió a la prensa porteña y en general que durante esos días evite instalarse en el mismo recinto para no perturbar a los futbolistas. Eso sí, la reserva finalmente no es completa, sino que habrá otras personas esos días en el hotel de la Ruta 40, por lo que los jugadores no estarán excentos de algún pedido de foto o autógrafo.