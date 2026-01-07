El Municipio comenzó con los operativos contra la venta sin autorización

Personal municipal con asistencia de la Policía del Neuquén comenzaron este martes con los operativos de 2026 para evitar la venta ambulante sin autorización. Las recorridas se mantendrán de manera periódica durante los meses de verano.

Este martes por la tarde participó personal de Guardas Ambientales, de Bromatología, Secretaría y Subsecretaría de Gobierno, con la Policía de la Provincia de Neuquén. El operativo estuvo encabezado por el secretario de Gobierno, Matías Consoli.

Los inspectores controlaron los permisos y habilitaciones y, además, labraron varias actas de infracción a la ordenanza N° 837 del año 1992 que, entre otras cosas, prohíbe establecer puestos fijos en las veredas del ejido municipal y la venta de mercaderías frente al comercio local del mismo rubro.