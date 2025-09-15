El Municipio convoca a una jornada de información y trabajo sobre discapacidad

Habrá exposiciones y actividades de labor por comisiones para volcar estrategias, testimonios y pedidos que acerquen a nuestra ciudad a ser más accesible.

La Secretaría de Gobierno del Municipio invita a la comunidad a una jornada donde se brindará información actualizada sobre políticas y acciones sobre discapacidad en San Martín de los Andes, con la presencia de panelistas convocados para esta temática por el Consejo Municipal de Discapacidad, Co.Mu.Dis.

La jornada se realizará el miércoles 17 de septiembre, a las 13 horas, en el Espacio Trama.

La convocatoria es una acción conjunta de la Secretaría de Gobierno del Municipio, la comisión por Discapacidad del Concejo de Juntas Vecinales, el Foro por la Discapacidad de San Martín de los Andes y la consejera por comunidad ante el Consejo Provincial de Discapacidad, CoProDis.