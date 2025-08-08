El Municipio distribuye los QR para consultar los horarios del transporte urbano

Trabajadoras de la Subsecretaría de Juntas Vecinales y de la Coordinación de SUBE del Municipio comenzaron este viernes con la distribución de los adhesivos con el código QR para consultar los horarios del transporte urbano e interurbano.

Esta primera etapa se cumplió en paradas y garitas de Chacra 32, Vega Maipú, Cordones del Chapelco; Escuela N° 86 y otras sobre la Ruta Nacional 40, y en el centro. En los próximos días continuará la distribución en las paradas restantes de los diferentes barrios. También se distribuyen adhesivos en edificios públicos, en el hospital y se hará lo propio en comercios.

La jornada incluyó charlas espontáneas explicativas con vecinas y vecinos que esperaban el colectivo y que recibieron de buena forma esta innovación que permite saber en tiempo real el horario de pasada del colectivo, entre otras funciones.

La nueva aplicación permite, entre otras cosas, saber en cuánto tiempo pasará el próximo colectivo, según el destino, acceder a los recorridos de cada una de las líneas y ramales, y conocer los horarios diagramados.

Los adhesivos, plastificados, fueron provistos por Expreso Colonia, que tiene a su cargo Expreso Los andes, la empresa que presta el servicio de colectivos urbano de nuestra ciudad, el interurbano a Junín de los Andes, y el que llega hasta la base del Cerro Chapelco.

¿Cómo funciona?

Una vez que el usurario entró en la aplicación o a la página web, tendrá la opción de seleccionar cada servicio (urbano, interurbano o Cerro Chapelco).

En el caso del Servicio Urbano, se debe seleccionar la línea y/o ramal y si se trata de viaje de ida, desde la terminal, o de regreso, desde los barrios al centro.

Luego se despliega el mapa donde están demarcados los recorridos y las paradas, incluyendo la más cercana al lugar donde se encuentre el usuario.

Finalmente, con click en la parada seleccionada, se abre una ventanita con el horario de la próxima llegada, el tiempo estimado para la pasada de la unidad por ese sitio. Al pie de esta ventana, figuran los horarios diagramados, para realizar consultas de otros servicios.