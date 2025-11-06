El Municipio extiende el plazo para la regularización de deudas municipales

El Municipio, tras la aprobación de la ordenanza por el Concejo Deliberante, extendió hasta el 28 de noviembre de 2025 el beneficio de quita de intereses sobre las deudas de tributos municipales.

Según lo establece la Ordenanza N° 15270/2025, el objetivo de la medida es ofrecer a los contribuyentes una nueva oportunidad para regularizar su situación fiscal, atendiendo a las numerosas consultas recibidas en el municipio respecto a una posible ampliación del plazo del plan vigente.

Además, la norma incorpora una modificación que amplía el alcance del beneficio, al señalar que podrán acceder también aquellos contribuyentes que:

Que no posean licencias comerciales.

Que superen el total de su deuda por tributos municipales la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000).

Que cancelen la totalidad de los tributos adeudados en un solo pago. En estos casos, se aplicará una quita del 70% sobre los intereses.