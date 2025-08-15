El Municipio incorporó un carro para el transporte de animales de gran porte

La incorporación de un carro para el transporte de animales de gran porte es una herramienta fundamental para realizar una de las tantas tareas que realiza el área de Guardas Ambientales del Municipio.

En 2024 salió a concurso de precios la compra del carro, que fue ganado por la firma Robles Servicios, de Salvador Robles, de la ciudad de Plottier.

El carro, con capacidad para cuatro equinos, significó una erogación de $10.757.000 con fondos recaudados de la captura de animales de gran porte, según la Ordenanza N° 14491/23.

El carro permitirá acarrear todos los animales de gran porte que deambulan por los espacios públicos y también dará seguridad a los automovilistas que circulan por las mismas rutas y calles donde se realizan actualmente los acarreos.