El Municipio recuerda que está prohibido estacionar en el predio frente al Palacio Municipal

El Municipio informa que el predio ubicado frente al Palacio Municipal es de propiedad del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y que está prohibido el estacionamiento en el lugar.

El convenio de uso que oportunamente había permitido su utilización por parte de la Municipalidad ha vencido y no ha sido renovado, motivo por el cual ya se efectuó la correspondiente entrega del espacio al Banco.

En virtud de ello, el Municipio recuerda que queda terminantemente prohibido estacionar vehículos en el referido predio.