El sanmartinense León Leyva fue integrante del concierto de la Orquesta Juvenil Argentina 2025

El joven trompetista sanmartinense León Leyva, integrante de la Orquesta Juvenil de la Orquesta Escuela de los Andes desde sus 7 años, participó la semana pasada en la Orquesta Juvenil Argentina, una distinguida agrupación musical que reúne a los y las estudiantes más avanzados del movimiento de orquestas infantiles y juveniles del país.

El joven trompetista sanmartinense León Leyva, integrante de la Orquesta Juvenil de la Orquesta Escuela de los Andes desde sus 7 años, participó la semana pasada en la Orquesta Juvenil Argentina, una distinguida agrupación musical que reúne a los y las estudiantes más avanzados del movimiento de orquestas infantiles y juveniles del país.

Este gran concierto significó un reto enorme para mí. Cuando me dijeron que iba a tocar en la sala La Ballena Azul me pareció una locura. Me entusiasmó y me intimidó casi por igual. Le tenía grandes expectativas a este concierto… y las superó”, expresó León.

La participación de León en esta orquesta representa no solo un reconocimiento a su talento y compromiso, sino también al trabajo sostenido que realiza la Orquesta Escuela de los Andes en la formación musical y humana de niños, niñas y jóvenes de San Martín de los Andes y la región.

“Formar parte de una orquesta es una experiencia increíble. Es como ser adoptado por una gran manada, donde cada uno aporta un poco para crear un gran universo sonoro, lleno de matices y colores. Para mí, la Orquesta Escuela de los Andes ha sido, y es, un lugar seguro, un refugio. Desde mis 7 años he sido recibido por mis profes y mis compañeros con gran calidez; ellos me han enseñado todo lo que sé. Estoy infinitamente agradecido y feliz por el músico en el que me estoy convirtiendo”, compartió el trompetista.

La Orquesta Juvenil Argentina tiene como propósito promover la formación académica y la capacitación orquestal de jóvenes músicos de todo el territorio nacional, impulsando el desarrollo territorial y federal de la Red SOIJAr, la integración geográfica y el reconocimiento al trabajo que se realiza en los diferentes Núcleos Orquestales del país.

Maestros especialmente convocados llevaron adelante un exhaustivo proceso de evaluación técnico-musical para la designación de becarios, cuyos resultados fueron luego confirmados por el equipo de SOIJAr, considerando principios de inclusión, equidad, integración y fortalecimiento del rol de los Multiplicadores en cada núcleo.

Desde la comunidad educativa de la Orquesta Escuela de los Andes y la Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes expresaron su alegría y orgullo por este logro, felicitando a León y a su familia. Destacaron la importancia de su participación en una instancia de alcance nacional, que no solo potencia su desarrollo artístico y académico, sino que también representa con orgullo a la ciudad y a la provincia de Neuquén.

La Orquesta Escuela de los Andes brindará un concierto el 20 de noviembre a las 19.30 horas en el Gimnasio Carriqueo, donde León y la orquesta juvenil de la que forma parte compartirán el repertorio trabajado durante el año.

Cabe recordar que la Orquesta Escuela de los Andes es pública y gratuita, y tiene sus puertas abiertas a las infancias y adolescencias que deseen sumarse. No es necesario contar con conocimientos previos ni con instrumento propio, ya que la Orquesta lo provee tanto para tocar en conjunto como para practicar en casa.

Las y los interesados, de entre 7 y 19 años, pueden sumarse escribiendo a odelosandes@gmail.com.



