El sector de Oncología del Hospital Dr. Ramón Carrillo comienza una campaña para recaudar fondos para un nuevo edificio

La iniciativa busca unificar los servicios, actualmente separados, debido a la ubicación del Hospital Nuevo y el Hospital Viejo.

El jefe del sector de oncología del Hospital Ramón Carrillo, Lucas Datri, anunció una campaña de recaudación de fondos para la construcción de un nuevo edificio de oncología y paliativos. La iniciativa busca unificar los servicios, actualmente separados, debido a la ubicación del Hospital Nuevo y el Hospital Viejo. El crecimiento demográfico de la ciudad y la función del hospital como cabecera de zona sanitaria incrementan la demanda de estos servicios, justificando la necesidad de mayor capacidad.

Se llevaran a cabo diversos eventos donde la comunidad podra asistir para colaborar. El primero será un baile folklórico del Grupo Albricias que se realizara el 25 de septiembre en el cine Cotesma. Las entradas estarán disponibles en el mismo cine, en breve estaran a la venta las entradas. El 4 de octubre se realizará una nueva edición «Una, ciclo de conciertos» con una cena en el Chapulco Golf que tambien ayudara la recaudacion de fondos.

tambien se recibirán donaciones a través de la cuenta de la cooperadora del hospital, especificando «oncopaliativos» como motivo de la donación. El terreno para la construcción ya existe, ubicado donde anteriormente se encontraba la Fundación Catalina, un terreno baldío adyacente al nuevo edificio del hospital. Esta ubicación permitirá una mejor integración con los servicios del hospital, evitando los traslados complicados de pacientes entre edificios.

La información sobre los eventos y la campaña se difundirá a través de las redes sociales de oncología y paliativos, así como en otros medios de comunicación. Hoy es muy necesario este nuevo edificio para mejorar la atención a los pacientes .