Empleados denuncian: «No nos están pagando, no nos van a pagar los meses venideros y tampoco nos están dando una respuesta de laburo»

La denuncia llega por parte de los empleados del Patagonia Plaza quienes manifiestan que desde febrero no les pagan un sueldo completo.

Lacar Digital habló con uno de los damnificados el cual contó que «en febrero, que es lo que nos pagaron a principio de marzo, nos pagaron solo la mitad del sueldo y marzo que es lo que cobramos en abril, cobramos únicamente lo que nos pagó el Estado porque del Hotel nadie nos pagó nada»

Ezequiel, trabaja en el Hotel junto a otros 20 o 30 compañeros que están en la misma situación «se ha hablado con el gerente, porque hay compañeros que van a buscar el recibo o que los llaman, y él dice que no hay plata en ningún lado y que la plata que hay es para para cosas del hotel, como abogado, etc», manifestó.

Los problemas para el pago de los sueldo en las empresas afectadas por el parate económico se comenzó a discutir poco después de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, sin embargo, los empleados del Patagonia Plaza no cobran su sueldo entero desde febrero, «está dando mil vueltas para pagarnos el sueldo, cambió el código del portón del estacionamiento para que los empleados no pasen, porque somos los únicos que sabemos el código de atrás», remarcó Ezequiel.

«No nos están pagando, no nos van a pagar los meses venideros y tampoco nos están dando una respuesta de laburo porque no vamos a volver a trabajar hasta más de Septiembre si no vuelve el tema de los vuelos», expresó.

A falta de respuestas concretas por parte de la empresa comenzaron a surgir «las especulaciones» manifestó el trabajador hotelero.

«Dicen que vaciaron las cuentas del hotel y se quieren dar en quiebra, todo esto para no pagarnos. Sueldo y medio, ni siquiera sueldos enteros» sentenció claramente indignado por la situación y agregó «no es ni el 3% de lo que factura este hotel en una temporada o en un mes».

Ahora se preparan para presentar una demanda colectiva con el abogado del gremio aunque tienen pocas expectativas de que algo bueno pueda surgir de todo esto.

«Ya fuimos a hablar con el abogado del gremio,que hace poco hizo la demanda y ahora tenemos que ir a firmarla. No creo que salgamos ganando de esta porque no tenemos el apoyo suficiente y nadie se está moviendo más que nosotros», indicó.

Finalmente, Ezequiel resaltó que «me parece ilógico que digan que no tienen plata, cuando tengo amigos trabajando en hoteles que son más chicos que el Patagonia Plaza que sí están cobrando».