En febrero se abre la inscripción para quienes quieran sumarse a las becas Gregorio Álvarez

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Desde el 9 de febrero y hasta el 20 de febrero se abrirá la inscripción para quienes, por primera vez, quieran sumarse al programa de becas estudiantiles Gregorio Álvarez que implementó el Gobierno de la provincia de Neuquén.

Las Becas Gregorio Álvarez forman parte de las políticas provinciales orientadas a garantizar la permanencia y continuidad de los estudiantes en el sistema educativo, acompañando las trayectorias escolares en distintos niveles.

En 2025, becarios terciarios percibieron $320.000 mensuales y los universitarios $380.000 también por mes. En el nivel inicial es de $240.000 y el primario $280.000, en ambos casos es pago único.

Los de secundario se reparten en tres cuotas: la primera al ingresar al programa, la segunda en agosto y la tercer a fin de año o en febrero, con $210.000.

Oportunamente, el área de Educación del Municipio, que depende de la Secretaría de Cultura, informará los días y horarios en que se pueden hacer las inscripciones y donde se puedan canalizar las dudas de las familias o los estudiantes.

Gripe H3N2 en Neuquén: confirmaron cuatro casos y refuerzan la vacunación antigripal
Luck Ra llega a San Martín de los Andes para un show gratuito frente al lago Lácar

