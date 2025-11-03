En menos de 72 horas, dos mujeres fueron asaltadas en el mismo lugar

Ambos hechos se registraron en el barrio Kantec de San Martín de los Andes. Luego de forcejear, golpear y amedrentar a las mujeres, los delincuentes huyeron con los objetos robados.

No hace mucho, la zona era conocida en la provincia por el derrumbe de una construcción precaria en un patio de los edificios, construcción ligada a la venta de estupefacientes. En su momento, el barrio Gobernadores neuquinos y barrio Kantec, que se divide por una calle, fue escenario de la presencia de altos mandos policiales, el Ministro de Seguridad y el Gobernador de la provincia entre otros.

Hoy, se está lejos de ese escenario donde desfilaban los patrulleros, donde se veían policiales en cada centímetro del lugar. Hoy, tristemente los vecinos volvieron a la cruda realidad de la inseguridad dominante de la zona, sin presencia policial, sin patrullajes, y sin policias a pie marcando presencia.

Un barrio olvidado

El barrio Kantec tiene aproximadamente 50 años, barrio donde aún se vive el día a día en calles de ripio, en donde aún se lidia con la basura en espacios compartidos, basureros explotados y sin la ansiada presencia municipal de Seguridad Ciudadana ni la presencia de la Policía de Neuquén. Es por esto, que las calles, sus vecinos y sus casas son objeto de varios delincuentes que encuentran vía libre para cometer delitos, con la gravedad, de que es un barrio rodeado de establecimientos educativos y con la Comisaria 43 a sólo unas tres cuadras del lugar.

Los vecinos, están lejos de sentirse seguros, están lejos de sentirse parte la ciudad y de la provincia, ya que como adelantamos anteriormente, en menos de 72 horas, dos mujeres, dos vecinas del barrio fueron asaltadas entrando a sus edificios.

El primer hecho ocurrió la semana pasada cerca de las 20 de la noche, la vecina fue empujada y golpeada y le robaron la cartera y su celular. Anoche, otra vecina fue asaltada con el mismo modus operandi, luego de ser empujada y de que le arrebatarán sus pertenencias, los ladrones huyeron con rumbo desconocido.

Desde el barrio, la voz de los vecinos se hicieron escuchar, exigen que la policia haga patrullajes de forma continúa, que no sólo se los vea para allanamientos o notificaciones, sino que haya una garantía real y que los patrullajes sean un hecho. Exigen además que se instalen cámaras de seguridad porque también son parte de la ciudad y también merecen sentirse seguros.

Un vecina indicó «parece ser que si no tenés junta vecinal que lleve la voz de todos, no existís ni para el municipio ni para la Policía» expresó indignada.