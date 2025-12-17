LocalesPoliciales

En una discusión un sujeto apuñalo a otro en la zona el ojo y se encuentra grave en terapia intensiva

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El hecho ocurrió el 14 de diciembre a las 8 de la mañana en el barrio Parque Sur, donde el acusado por la Fiscalía local, R.M.C, intentó asesinar a un hombre con un cuchillo tipo tramontina.

El domingo pasado, una discusión terminó con una persona gravemente herida, luego de que fuera atacado por otro sujeto con un cuchillo de cocina tipo Tramontina. La víctima se encuentra internado en terapia intensiva con estado reservado, debido a la gravedad del caso.

El hecho ocurrió previamente, alrededor de las 5 de la mañana, el acusado fue hacia la casa de una mujer que es su expareja, donde se encontraba el hombre al que más tarde atacó. Allí golpeó la puerta y como nadie respondió, empezó a mandarle mensajes a su ex, diciéndole que el hombre debía salir, que el asunto era de vida o muerte.

Luego, alrededor de las 8 de la mañana, el imputado regresó a la casa una vez más y allí salió la víctima. Al abrir la puerta, el acusado lo atacó con un cuchillo en la zona del ojo y le provocó una lesión punzante en el ojo.

El delito que le atribuyeron al acusado fue tentativa de homicidio.

La acusación la realizó la asistente letrada Gabriela Pellico, quien pidió que el imputado quede detenido con prisión preventiva por 15 días por existir riesgo de entorpecimiento, medida que fue otorgada.

