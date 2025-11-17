Encontraron a un hombre muerto dentro de su auto: Autopsia indicaría muerte accidental

Según la Fiscalía que investiga el hecho, se trataría de un a muerte de carácter accidental, aunque se ordenaron una serie de medidas de rigor para confirmar las circunstancias de lo sucedido.

La investigación avanza en nuestra ciudad tras conocer la presencia de un cuerpo dentro de un auto movil en un barrio privado de la ciudad. Se trata de un hombre de 40 años que habría caído y sufrido un fuerte golpe en su vivienda pasadas las 21hs. En esas circunstancias según indica la justicia, habría buscado llegar al vehículo para dirigirse al hospital sin embargo perdió el conocimiento y uno de sus familiares directos fue quien lo encontró desvanecido en el auto.

Tras recibir una alerta por parte de personal de seguridad del lugar donde se encontraba el vehículo, el barrio privado Chapelco Golf, intervino la Policía neuquina. A esa altura, también habían sido convocados los integrantes del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que se encargaron de auxiliar al vecino y realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) pero sus esfuerzos fueron inútiles.

Más allá del presunto carácter accidental del hecho, fue convocado el Gabinete de Criminalística y se notificó a la fiscalía de San Martín de los Andes, que ordenó distintas medidas para resguardar la escena donde fue hallado el hombre.

Con el correr de los minutos, se acercaron familiares y vecinos para conocer lo sucedido y también hacer aportes en relación a la víctima.

Las entrevistas incluyeron al personal de seguridad del barrio privado y además de los testimonios, si era necesario, se iba a avanzar con el cotejo de material de cámaras de seguridad.

Como ocurre en otras oportunidades, lo sucedido causó una gran conmoción y tanto vecinos como amigos se solidarizaron con los allegados a la víctima.

En cuanto a los datos filiatorios, no trascendieron y deberá aguardarse el resultado del estudio autópsico para que las autoridades los confirmen así como cualquier otra medida investigativa si es necesaria.

Apenas culmine el trabajo del equipo forense, el cuerpo será entregado a sus familiares para su cristiana sepultura.

Indignación por comentarios

Lamentablemente, como ocurre en otras oportunidades, familiares y allegados a la víctima tuvieron que pedir respeto frente a distintas versiones y comentarios por redes sociales.

De forma muy prudente, fuentes judiciales se limitaron a precisar que se trataría de un accidente pero que aguardarán los resultados de la autopsia para brindar otros datos oficiales.

Los efectivos de la Policía provincial, en tanto, desarrollaron el trabajo de rigor en la escena de los hechos y se encargaron de notificar a la fiscalía interviniente.

Respecto de la autopsia, está programada para las primeras horas de mañana lunes y por la tarde se conocería el informe sobre la causa de muerte y otras circunstancias sobre el hecho ocurrido este fin de semana en San Martín de los Andes.