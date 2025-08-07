LocalesSociedad

Encuentro para ampliar las habilidades tecnológicas y financieras de adultos mayores

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Adultos mayores de San Martín de los Andes recibieron un taller de capacitación sobre habilidades financieras a partir del uso de tecnología, incluyendo operaciones bancarias y acciones para evitar situaciones fraudulentas.

La actividad, que se llevó a cabo este martes en el teatro San José de nuestra ciudad, estuvo organizado por el Gobierno de la provincia de Neuquén, el Banco Provincia del Neuquén y el Municipio de San Martín de los Andes.

El taller incluyó actividades didácticas y juegos que permitieron a los asistentes expresarse sobre el uso tecnológico, sus dudas en las operaciones financieras y preguntas y experiencias personales sobre situaciones de fraude.

La capacitación, que estuvo a cargo de Oscar Ayoso y María Eugenia Moggia, integrantes del área de Inclusión y Diversidad del BPN, incluyó bancarización (uso del home banking); medios y canales de pago, ludopatía, prevención de fraudes y otras herramientas tecnológicas financieras.

La actividad fue presentada por la subsecretaria de Desarrollo Comunitario del Municipio, Romina Leiblich, y por Santiago Domínguez, responsable de la Dirección Provincial de Adultos Mayores, que está bajo la órbita de la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza. Participó también el secretario de Desarrollo Humano de San Martín de los Andes, Nicolás Escobar.

Leiblich agradeció la presencia de los adultos mayores en el teatro San José y destacó la importancia de sumar herramientas para fortalecer la autonomía de las personas. El taller se replica en varias ciudades de la provincia.

Marcela Barrientos
