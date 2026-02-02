Enero cerró con indicadores turísticos muy positivos en la provincia del Neuquén

El turismo en la provincia del Neuquén registró un cierre de enero altamente positivo, con indicadores que consolidan la recuperación y el crecimiento sostenido del sector. Los datos surgen de relevamientos coordinados entre los municipios y la subsecretaría de Turismo de la Provincia.



Durante enero de 2026, el factor de ocupación provincial alcanzó el 72%, lo que representa cinco puntos porcentuales más que en enero de 2025. En total, se contabilizaron 833.751 pernoctes, con un incremento del 7% en la venta de noches/cama, y 219.403 turistas, lo que significa un aumento interanual del 21%, equivalente a 31.492 visitantes más que en el mismo mes del año anterior.

El mejor registro semanal se dio entre el 19 y el 25 de enero, con un 75% de ocupación promedio provincial, confirmando un comportamiento sostenido de la demanda durante toda la temporada alta.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, afirmó que “los datos de enero son muy positivos y son el resultado de una política sostenida de ordenamiento de la actividad turística, con reglas claras, inversión en infraestructura y una fuerte estrategia de promoción”.

“Ese trabajo permite fortalecer al sector privado y consolidar al turismo como un motor de desarrollo territorial, identidad cultural, empleo local y crecimiento económico sostenible en toda la provincia”, señaló.

Destinos y regiones con altos niveles de ocupación

Varios destinos superaron el 75% de ocupación mensual, destacándose Villa Traful, con ocupación prácticamente plena; Villa La Angostura (84%), San Martín de los Andes (80%), Villa Pehuenia-Moquehue (83%), Aluminé (79%) y Varvarco (76%).

A nivel regional, las mayores tasas de ocupación se registraron en la Región Lagos del Sur, con un 80%, y la Región del Pehuén, con un 78%, consolidándose como los principales polos turísticos de la temporada.

Impacto económico y crecimiento de la oferta

El consumo turístico total en la provincia superó los 156 mil millones de pesos, reflejando el fuerte impacto económico del sector en las economías locales y regionales.

En cuanto a la oferta, la provincia contó con 1.001 alojamientos habilitados, lo que representa un incremento del 3% respecto de diciembre de 2025, y un total de 26.576 plazas, con un crecimiento del 6% en el mismo período.

Indicadores por destino

Entre los principales destinos turísticos, se destacan:

– San Martín de los Andes: 253.368 pernoctes, 48.261 turistas y un gasto turístico superior a los 54 mil millones de pesos.

– Villa La Angostura: 186.876 pernoctes, 36.499 turistas y un gasto de más de 41 mil millones de pesos.

– Villa Pehuenia-Moquehue: 80.135 pernoctes, 15.264 turistas y un gasto superior a 12.800 millones de pesos.

– Neuquén capital: 76.514 pernoctes, 42.508 turistas y un gasto de más de 10.800 millones de pesos.

Perfil preliminar de los turistas

A partir de 1.100 encuestas realizadas, que representan a 3.206 turistas, se identificaron tendencias clave del perfil de quienes visitaron la provincia:

– La estadía promedio se ubica entre 4 y 5 noches.

– El 50% de los turistas ya había visitado previamente algún destino neuquino.

– La mitad de los visitantes busca información para planificar su viaje, principalmente a través de redes sociales.

– Cabañas y hoteles continúan siendo los alojamientos más elegidos.

– Predomina la demanda nacional, especialmente desde Buenos Aires, junto con turistas de cercanía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

– El 50% llega en vehículo particular, mientras que el 35% lo hace en avión, combinando luego con autos alquilados o transporte terrestre.

– Las familias representan el 40% del mercado, seguidas por parejas (35%), grupos de amigos (17%) y viajeros solos (8%).

– Los principales motivos de viaje son la belleza de los paisajes y las experiencias en contacto con la naturaleza, como kayak, ciclismo y actividades al aire libre.

Estos resultados confirman un enero muy positivo para el turismo neuquino, con fuerte impacto económico, altos niveles de ocupación y una demanda consolidada que refuerza el rol estratégico del turismo como motor de desarrollo para la provincia.