“Eres una caca”: la argentina que mezcló plastilina marrón, humor y feminismo y es furor en Instagram

View this post on Instagram

Es tan inmensa la mierda que se nos abre enfrente cuando nos ponemos las gafas violetas que si no aprendemos a reírnos del espanto, nos va a devorar. Mini (pero muy mini) serie dedicada a todas nosotras 💜💩✊🏼 #eresunacaca #caca #feminismo #feminism #stopmotion #clay #animation #stopmotionpuppet