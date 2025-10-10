Cultura y espectáculos

Ernesto Snajer brindará una clínica de improvisación en Junín de los Andes

Por: Victoria Veloso

Fecha:

La Secretaría de las Culturas de Junín de los Andes, junto a la Escuela de Música, anunció la realización de una clínica de improvisación musical a cargo del reconocido guitarrista argentino Ernesto Snajer.
La actividad se llevará a cabo el lunes 20 de octubre de 2025 a las 15:00 en la Escuela de Música de Junín de los Andes, con entrada libre y gratuita y cupo limitado. Las inscripciones se realizan por correo electrónico a esmjunindelosandes@neuquen.edu.ar.

La clínica está dirigida a estudiantes, docentes y músicos interesados en incorporar herramientas prácticas de creación e interpretación dentro del repertorio de la música argentina. Se trata de una oportunidad única para aprender de uno de los artistas más destacados y versátiles del país, con una extensa trayectoria como guitarrista, compositor y productor.

Con esta propuesta, la Secretaría de las Culturas busca fortalecer la formación artística local, acercando referentes nacionales de primer nivel al interior del país y generando espacios de intercambio entre artistas y la comunidad educativa.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Estudiantes de la EPET 12 desarrollan una app para conectar a los vecinos con el municipio
Artículo siguiente
De la Patagonia al mundo: la ambición intacta tras un nuevo título nacional

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Cineclub: “Sola en la Oscuridad”, un clásico inolvidable con Audrey Hepburn

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El próximo miércoles 8 de octubre a las 20.30...

Conversatorio y teatro en la Casa del Bicentenario este domingo

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El próximo domingo 5 de octubre se realizará en...

Jornada de capacitaciones libres y gratuitas de Zamba y Malambo

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Dictado por los campeones de Zamba Denise Rivas y...

Paul Newman en la pantalla de Cotesma: arranca el ciclo “Homenajes”

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El próximo miércoles 1 de octubre a las 20.30,...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina