Ernesto Snajer brindará una clínica de improvisación en Junín de los Andes

La Secretaría de las Culturas de Junín de los Andes, junto a la Escuela de Música, anunció la realización de una clínica de improvisación musical a cargo del reconocido guitarrista argentino Ernesto Snajer.

La actividad se llevará a cabo el lunes 20 de octubre de 2025 a las 15:00 en la Escuela de Música de Junín de los Andes, con entrada libre y gratuita y cupo limitado. Las inscripciones se realizan por correo electrónico a esmjunindelosandes@neuquen.edu.ar.

La clínica está dirigida a estudiantes, docentes y músicos interesados en incorporar herramientas prácticas de creación e interpretación dentro del repertorio de la música argentina. Se trata de una oportunidad única para aprender de uno de los artistas más destacados y versátiles del país, con una extensa trayectoria como guitarrista, compositor y productor.

Con esta propuesta, la Secretaría de las Culturas busca fortalecer la formación artística local, acercando referentes nacionales de primer nivel al interior del país y generando espacios de intercambio entre artistas y la comunidad educativa.