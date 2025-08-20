Escuelas neuquinas: el paro dispuesto para el jueves es injustificado

Lo aclaró la cartera educativa; el día de la “jornada unificada” – el 13 de agosto- ya fue descontado, la jornada institucional se cumple en las escuelas donde se tiene carga horaria.



El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que no existe ninguna medida de fuerza comunicada oportunamente ante el Ministerio de Trabajo para este jueves 21 de agosto.

Ante esto detalla que cualquier inasistencia, tanto por parte de docentes o de auxiliares de servicio, deberá ser justificada en el marco de la normativa vigente en el sistema educativo provincial.

En el mismo sentido, al ser consultada por medios locales, la ministra de Educación Soledad Martínez detalló que “la inasistencia de ese día es injustificada al no estar avalada por la conducción de toda la provincia; en términos técnicos no es legal”.

Aclaró que quienes concurrieron el pasado miércoles 13 a la denominada “jornada unificada” en la que se terminó resolviendo esa medida, ya tienen cargados los descuentos “dado que la jornada (institucional, establecida para ese mismo día por el calendario escolar situado) se cumple en las escuelas donde se tiene la carga horaria, no en cualquier lado”.