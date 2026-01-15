Espacio Trama ofrece cuatro funciones a la gorra en el marco del Festival Estival

El Espacio Trama, centro cultural ubicado en General Roca 320, será sede de una serie de eventos a la gorra/ entrada gratuita en el marco del 24° Festival Estival de San Martín de los Andes. Las funciones se realizarán del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero, siempre a las 21:00 horas, con propuestas de teatro físico, humor, drama y performance.

La modalidad de acceso es popular y abierta:

Solo el 50% de la capacidad puede adquirirse de forma anticipada, con un aporte sugerido de $20.000.

El 50% restante de las localidades es gratuito y se entrega el mismo día de cada función desde las 19:30, en Espacio Trama, con un máximo de 4 entradas por persona.

Cupo limitado.

Jueves 29 de enero – 21:00 | EL RAYO

Se presenta el unipersonal de teatro físico “El Rayo”, interpretado y dirigido por María Ucedo.

La obra pone en escena dos historias simultáneas: la de una mujer que revela a su hija un secreto guardado durante cinco décadas y la de esa hija que intenta rearmar el rompecabezas familiar a partir de una verdad largamente oculta.

En un espacio escénico despojado, la pieza reflexiona sobre la memoria, los silencios y las revelaciones tardías.

Ficha técnica:

Idea, intérprete y dirección general: María Ucedo

Dramaturgia y dirección: María Ucedo y Valeria Correa

Música: Martín Pavlovsky

Diseño de luces: Matías Sendón

Viernes 30 de enero – 21:00 | FELIZ DÍA

El grupo Sutottos presenta “Feliz Día”, una comedia que exagera con humor la exigencia permanente de ser felices.

Dos hermanos mellizos, a punto de cumplir cuarenta años, esperan invitados que nunca llegan mientras intentan cumplir con el mandato social de “pasarla bien”.

La obra combina humor físico y crítica social, poniendo en cuestión la felicidad como obligación.

Actúan: Andrés Caminos y Gadiel Sztryk

Dirección y dramaturgia: Andrés Caminos y Gadiel Sztryk

Sábado 31 de enero – 21:00 | LA MUJER PUERCA

Unipersonal dramático interpretado por Valeria Lois, con texto de Santiago Loza y dirección de Lisandro Rodríguez.

La obra narra la historia de una mujer que busca la santidad, pero cuya naturaleza terrenal se lo impide. Un relato atravesado por la orfandad, el deseo, el amor y la imposibilidad de trascender.

Estrenada en 2012, la pieza combina melodrama, humor y una profunda exploración del cuerpo y la fe.

Domingo 1 de febrero – 21:00 | CONCIERTO SOBRE CADÁVERES

Cierra la programación “Concierto sobre Cadáveres”, una obra performática interpretada por Carla Crespo, basada en el poema de Néstor Perlongher.

La propuesta es un monólogo verbal y musical que trabaja la sonoridad del texto y la poesía como experiencia colectiva, resignificando uno de los poemas más intensos sobre la historia argentina reciente.