Expulsaron a un portero del CPEM N°57 por acosar a una alumna

La denuncia de la menor que se realizó en el año 2023, culminó con la expulsión del auxiliar de servicio quien admitió el hecho y lo calaogó como «un mimo».

El Gobierno de la provincia del Neuquén, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), resolvió la expulsión definitiva de F.R, portero escolar del CPEM 57 de San Martín de los Andes, tras comprobar el acoso hacia una estudiante menor de edad.



Esta sanción se enmarca dentro de una serie de medidas disciplinarias impuestas a empleados estatales por conductas graves e incompatibles con sus funciones.

La investigación comenzó tras la denuncia de la menor por el episodio de acoso ocurrido el 31 de octubre de 2023. En dicho momento, el trabajador fue separado preventivamente de sus funciones mientras se llevaba a cabo la investigación.

En la denuncia, la menor indicó que el portero la invitó a subir a su camioneta, le ofreció dinero y la tomó del brazo intentando besarla. Ante la gravedad de la denuncia, las autoridades del establecimiento educativo acompañaron a la estudiante en el trámite de la denuncia formal, además de recabar testimonios clave que permitieron confirmar el accionar inapropiado del acusado.

El expediente también refleja que, en su declaración, el portero admitió haber tenido contacto físico con la alumna, pero intentó justificar su comportamiento, alegando que “solo fue un mimo”. Sin embargo, los auditores del CPE determinaron que su conducta era totalmente incompatible con los deberes que implican su cargo como trabajador del sistema educativo provincial, calificando el hecho como una falta gravísima, por lo que en el mes de julio del año 2025, después de un exhaustivo proceso de investigación, el CPE resolvió aplicar la sanción máxima: la cesantía del portero en el sistema educativo de la provincia que se efectuó, finalmente, este mes.



La expulsión fue confirmada como un paso necesario para preservar la integridad de los estudiantes y garantizar que los profesionales que desempeñan funciones en las instituciones educativas actúen conforme a principios éticos y de respeto.