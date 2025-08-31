Facundo Romera ganó el Tetra 2025

A las 9 de la mañana se puso en marcha desde la base del cerro Chapelco la 38ª edición del Tetratlón, la competencia que desde 1987 combina esquí, mountain bike, kayak y running en los paisajes patagónicos.

El gran protagonista de esta edición fue el sanmartinense Facundo Romera, quien con un tiempo de 04:06:29 se consagró campeón absoluto de la carrera, imponiéndose en la categoría Caballeros Seniors B (30 a 39 años) y marcando además el mejor registro de la clasificación general.

El segundo lugar fue para Maxi Morales, de General Roca, con 04:13:17, ganador de la categoría Master A (40 a 49 años). El podio lo completó el angosturense Santiago González, representante de los Seniors A (20 a 29 años), con 04:20:21.

El top ten masculino se completó con:

Ricardo Sebastián Curruhuinca (San Martín de los Andes), 4º con 04:22:00.

Jeremías Sandoval (General Roca), 5º con 04:26:03.

Fabián “Mono” Vera, 6º con 04:34:16, destacándose como el mejor en Master B (50 a 59 años).

Denis Méndez (San Rafael), 7º con 04:34:53.

Nicolás Cifuentes (Plottier), 8º con 04:36:31.

En damas, la roquense Yanina Ferroni fue la gran vencedora con 05:24:45, quedándose con la categoría Damas Master B (50+) y con el primer puesto en la general femenina. La sanrafaelina María Romina Moreno se ubicó segunda (05:48:21) y la esquelense Antonia Guereña Araiz completó el podio (05:58:35).

📸 Fotografía: Nicolás Arias (@nicoexploring)