¡Felices 128 años San Martín de los Andes!

Hoy nuestra ciudad está de aniversario y se celebrará con el clásico desfile y culminará con música, bandas y grupos de Folclore en la plaza San Martín.

San Martín de los Andes celebrará el 128° aniversario de su fundación hoy miércoles 4 de febrero de 2026. La invitación a vecinos y turistas a festejar el aniversario, cuenta con una agenda de actividades oficiales y culturales fue organizada por el Gobierno municipal.

A las 18 horas se prevee dar inicio con la ceremonia protocolar, seguida a las 18.30 por el tradicional desfile, que recorrerá el centro de la ciudad con la participación de instituciones y organizaciones locales.

Una vez finalizado el desfile, los festejos continuarán en la Plaza San Martín con un espectáculo musical y de danzas, pensado para el disfrute de la comunidad y de los turistas que visitan la localidad.

Entre las presentaciones artísticas se destacan Efraín Dávila con “Imágenes de nuestro paraíso”, el grupo Los Místicos del Chamamé y sus Amigos junto a niños chamameceros, el ballet Al Pie del Lanín con parejas internacionales, además de DJ Lokura, Grupo Obis y Cumbia Ramenera.

La celebración contará también con food trucks, que ofrecerán diversas propuestas gastronómicas para acompañar la jornada festiva.

Desde el Municipio invitaron a participar a vecinos y visitantes, destacando que el aniversario busca poner en valor la historia, la identidad y la diversidad cultural de San Martín de los Andes, en un nuevo cumpleaños de una de las ciudades más emblemáticas de la cordillera neuquina.