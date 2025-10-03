Ficha Limpia, propuesta de La Neuquinidad para el Congreso de la Nación

Referentes de La Neuquinidad, que conduce el gobernador Rolando Figueroa, se reunieron con líderes y militantes del PRO (integrante del frente de partidos) y subrayaron la necesidad de llevar al Congreso de la Nación, la Ficha Limpia que rige en la provincia, para evitar de aquellos que están judicialmente condenados en segunda instancia por delitos dolosos comunes o federales, incluyendo aquellos contra la administración pública, puedan acceder a cargos electivos o del Ejecutivo. La norma impulsada por Figueroa y por el diputado provincial del PRO, Marcelo Bermúdez, se aprobó durante marzo último, en la Legislatura neuquina.



Del encuentro que, que se realizó este miércoles, en salón de la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC) de Neuquén, participaron tanto Figueroa y Bermúdez, como los candidatos a senadores, Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, y la presidenta provincial del PRO, Leticia Esteves.En dicho encuentro -que contó con amplia participación de militantes y vecinos- destacaron los acuerdos programáticos previos a los comicios de 2023, subrayaron el cumplimiento de lo acordado y reafirmaron el rumbo hacia las legislativas de este mes. De hecho, los candidatos de La Neuquinidad, ya tienen redactado el proyecto de ficha limpia nacional, que llevarán a ambas cámaras.



Destacaron la necesidad imperiosa de contar con representantes en el Congreso de la Nación que defiendan con firmeza el modelo de gobierno que se implementa en la provincia de Neuquén, y que garanticen la protección de los recursos neuquinos.“El modelo de Neuquén, basado en la austeridad, la eficiencia y la cercanía con la gente, debe ser defendido en cada foro nacional. Nuestros recursos son el motor de la provincia y de una parte importante del país, y no vamos a permitir que se tomen decisiones que atenten contra nuestro futuro productivo y el bienestar de los neuquinos”, señaló el gobernador.Uno de los ejes que se abordaron en la reunión fue la intención de replicar en el Congreso Nacional la Ley de Ficha Limpia. “Neuquén dio un paso fundamental hacia la transparencia. Es un reclamo de la ciudadanía, y es nuestro compromiso impulsar esta herramienta contra la corrupción en todo el país”, dijo Ousset y agregó: “Queremos que la honestidad sea un requisito fundamental para quienes aspiran a representar al pueblo”.



Por su parte, Esteves y Bermúdez, manifestaron su total apoyo a la iniciativa y a la plataforma de La Neuquinidad, reafirmando el compromiso con una gestión transparente y eficiente.