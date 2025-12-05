Figueroa presentó un plan para concretar 20.000 soluciones habitacionales

El gobernador destacó que las primeras 7.000 se inician a partir de hoy, con la firma de los convenios. Dijo que se fortalecerá el rol de IPVU, ADUS y BPN, informó que hay 50.000 viviendas que se entregaron y no se pagaron, y anunció que parte de las obras se financiará con el recupero de esas unidades.

El gobernador Rolando Figueroa presentó hoy un ambicioso plan que permitirá ejecutar en los próximos dos años 20.000 soluciones habitacionales en 44 localidades. “No es un diagrama plurianual, no es un diagrama quinquenal, no es ‘esto lo hará el próximo’; hoy ya estamos empezando 7.000 soluciones habitacionales en la provincia”, destacó.

El gobierno provincial invertirá 450 millones de dólares en el programa denominado “Neuquén Habita”, que incluye viviendas, loteos con servicios y mensuras. Se trata de una política pública habitacional ambiciosa que pone a las familias y trabajadores neuquinos en el centro del desarrollo provincial y que transformará la realidad de muchas familias.

Durante el acto, se firmaron los convenios específicos con 44 municipios y comisiones de fomento, que trabajaron para poner a disposición tierras de sus ejidos. También se suscribieron acuerdos con 17 mutuales y sindicatos para dar ejecución al 30% de estas soluciones habitacionales.

“Nunca antes existió la voluntad social, política, gremial e institucional de poder llevar adelante 20.000 soluciones habitacionales”, aseguró el mandatario provincial.

El gobernador detalló que “en toda la historia de esta provincia se hicieron 60.000 viviendas, se pagaron 2.700, se están pagando otras 7.000 y hay 50.000 viviendas que no han pagado un centavo”. “¿Quién puede sostener un programa de vivienda sin poder cobrar las ejecutadas?”, se preguntó y explicó que el déficit estimado en la provincia es de 20.000 unidades habitacionales.

Comentó que la inversión en Neuquén Habita se cubrirá con aportes provinciales, recupero de las cuotas de viviendas ya finalizadas, fondos del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y financiamiento de organismos internacionales, que “nos brindan seis años de gracia para poder comenzar a pagar estos préstamos”.

“Un aporte importante que queremos hacer es la posibilidad de cobrar las viviendas, de salir a relevar cada una de esas viviendas. De las 50.000 viviendas que no se han pagado, hay un altísimo porcentaje que son viviendas que están alquiladas”, aseguró.

“A partir de este relevamiento, se va a cotizar el valor de la vivienda, se va a tener en cuenta la amortización, se va a dar una facilidad importante para poder cancelarla de contado o bien en 12 cuotas; eso va a financiar este fondo”, aseveró y agregó que “tenemos la autorización de la Legislatura para colocar títulos y agregarle 250 millones de dólares con títulos públicos”.

Figueroa destacó que se fortalecerá la figura del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y también de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). Dijo que el BPN financiará a las personas que son “sujeto de préstamo” y anunció que ADUS “va a participar en el financiamiento de muchas viviendas y servicios”.

“Va a ser de alguna forma monitoreado por el Banco de la Provincia del Neuquén, pero con normas mucho más flexibles, como para que las personas que no tienen acceso a un préstamo bancario puedan obtener el apalancamiento financiero para poder tener su vivienda”, agregó.

Agradeció a los municipios y comisiones de fomento que “ya han puesto a disposición tierras, recursos financieros y toda su administración”. Además, hizo lo propio con “todos los gremios, cooperativas y federaciones que también han hecho lo mismo, sabiendo que una de las grandes problemáticas que tienen sus asociados es la vivienda”.

“Este es un programa serio y certero” que responde a “las necesidades que tiene la población”, afirmó el gobernador y enfatizó que “de esas 20.000 soluciones habitacionales, hoy ya estamos comenzando con 7.000”.

“Es un programa integral, que requiere el esfuerzo de todos”, señaló y remarcó que “existe la voluntad política de poder hacerlo, porque todos entendemos que, dentro de estos 4.000 millones de dólares que nos faltan de infraestructura, un capítulo fundamental es la vivienda”.

“Hay personas que necesitan el lote con servicios, hay otras que necesitan una platea, hay personas que necesitan toda la vivienda. Nos tenemos que salir de la vivienda solamente como una casa, sino que debemos hacer soluciones habitacionales que estén a medida de cada una de las ciudades”, sostuvo.

Finalmente, consideró que “cada uno de nosotros tenemos que sentir que hacemos historia a la hora de concretar los sueños”. “Estamos a punto de concretar, no solo los 7.000 sueños que vamos a iniciar hoy, sino también llegar a ese objetivo de 20.000 nuevas soluciones habitacionales en dos años”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi destacó que Neuquén Habita es “el plan de vivienda y desarrollo urbano más importante en la historia de la provincia”. Dijo que nació “de la planificación, del trabajo técnico y principalmente de la decisión estratégica de este gobierno y de nuestro gobernador de transformar el acceso a la vivienda en una política sólida, sostenida y representativa de cada una de las siete regiones”.

“Frente al déficit habitacional que hoy tiene la provincia, no podemos permitirnos soluciones aisladas”, señaló Bertoldi y aseguró que desde el gobierno “desarrollamos un modelo integral que articula municipios, organizaciones sociales, entidades intermedias y sector privado, con un Estado provincial que articula, lidera y desarrolla la inversión plurianual que tenemos prevista para el 2026 y 2027”.

Por último, destacó la participación de los intendentes y presidentes de comisiones de fomento y también la integración de sindicatos, gremios y mutuales. Indicó que es una decisión del gobierno provincial sumarlos para que “sean parte del desarrollo histórico que juntos vamos a construir”. “El objetivo principal de Neuquén Habita tiene que ver con desarrollar la mayor cantidad de suelo urbano de calidad en el menor tiempo posible”, finalizó.

Convenios específicos IPVU con municipios y comisiones de fomento

Se firmaron convenios de cooperación entre el IPVU y las distintas localidades para ejecutar obras, realizar regularizaciones dominiales y promover la modificación del marco normativo urbanístico.

Los suscribieron las autoridades de Aguada San Roque, Aluminé, Andacollo, Bajada del Agrio, Barrancas, Buta Ranquil, Caviahue-Copahue, Chorriaca, Chos Malal, Coyuco-Cochico, El Cholar, El Huecú, El Sauce, Huinganco, Las Coloradas, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Los Catutos, Los Chihuidos, Guañacos, Los Miches, Manzano Amargo, Mariano Moreno, Neuquén capital, Octavio Pico, Paso Aguerre, Piedra del Águila, Pilo Lil, Plaza Huincul, Quili Malal, Ramón Castro, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Sauzal Bonito, Senillosa, Varvarco, Villa Curí Leuvú, Villa del Nahueve, Villa del Puente Picún Leufú, Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue, Villa Traful y Zapala.

Convenios de ADUS con sindicatos, gremios y mutuales

Se firmaron convenios de colaboración institucional para concretar operatorias de desarrollos habitacionales, en las cuales ADUS podrá financiar obras de infraestructura de servicios esenciales, desarrollos de loteos y construcción de viviendas, entre otras operaciones que se enmarquen en el plan.

Se suscribieron con la Federación de Mutuales de Neuquén, Mutual Policía, Mutual BPN, Amupepen, CALF, ANEL, Mesa Sindical Neuquén para Neuquén, Viales, Asociación Bancaria, Luz y Fuerza, UPCN, ATE, CGT, Camioneros, Petroleros Jerárquicos, Petroleros Privados y UOCRA.